«الوزراء» يبدأ مشروعا لصياغة سيناريوهات التعامل مع الوضع الاقتصادى العالمى

جدة - نرمين السيد - شارك فى الجلسة الأولى كل من الدكتور زيليكو بوجيتى، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى بالقاهرة، والدكتورة أمنية حلمى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة عالية عارف، أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المشروع البحثى يتضمن 18 ورشة عمل تتناول عددا من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وصانع القرار فى مصر، تستهدف الاستفادة من آراء وتوصيات ما يزيد على 350 خبيرا محليا ودوليا، كما يستهدف هذا المشروع تحديد التدابير العملية التى من شأنها المساهمة فى الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمى إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصرى فى تعزيز قدرته على الصمود، وذلك من خلال الاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذى يدعم عملية صنع القرار فى مصر خلال عامى 2023 و2024.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة المخاطر التى يمر بها الاقتصاد العالمى، والتى شهدت تناميا واضحا خلال السنوات الأخيرة فى ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات فى سلاسل التوريد العالمية، وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.

وفى هذا الإطار، تناولت ورشة العمل الأولى فى سياق تنفيذ هذا المشروع آفاق النمو الاقتصادى فى ظل التحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وحضرها عدد من الخبراء.

وفى بداية الجلسة الأولى، جرى تقديم عرض من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ألقى الضوء من خلاله على الأوضاع والمخاطر الاقتصادية المحتملة خلال عامى 2023 و2024، من واقع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، وذلك بما يشمل توقع حدوث تراجع حاد واسع النطاق للنمو الاقتصادى العالمى خلال عام 2023 لتتراوح معدلات النمو المتوقعة ما بين 1.7% و2.9%، بما يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمى منذ سبعينيات القرن الماضى، فيما يتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادى إلى ما يتراوح بين 2.7% و3.1% خلال عام 2024 بالتوازى مع التحسن المتوقع لمستويات النشاط الاقتصادى فى عدد من الدول المتقدمة والنامية.

كما يتوقع حدوث تراجع نسبى لمعدل التضخم العالمى إلى 6.6% فى عام 2023، مقارنة بنحو 8.8% فى عام 2022، بفعل التشديد العالمى غير المسبوق للسياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية عبر العالم، رغم ذلك ستبقى معدلات التضخم فى 80% من دول العالم أعلى من مستوياتها المسجلة فيما قبل الجائحة، وذلك قبل تراجع معدلات التضخم إلى 4.3% العام المقبل فى أعقاب الانحسار التدريجى لأثر تشديد السياسة النقدية.

من جانب آخر، من المتوقع تواصل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وبلوغها ذروتها فى منتصف عام 2023 فى ضوء استمرار جهود البنوك المركزية العالمية الهادفة إلى احتواء الضغوطات التضخمية، ومن ثم تواصل التداعيات السلبية لرفع الفائدة فى الاقتصادات الكبرى وتأثيراتها على خروج رؤوس الأموال من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، وحدوث أزمات مديونية وعملات متوقعة فى عدد من تلك الدول.

وخلال الجلسة، قدم الخبراء المشاركون العديد من التوصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية المحتملة؛ حيث أشار الدكتور زيليكو بوجيتى، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى بالقاهرة، إلى أنه على الرغم من تشابه وضع الاقتصاد فى مصر وكوريا الجنوبية فى سبعينيات القرن الماضى من حيث مستويات الدخل فى كلتا الدولتين، فإن الوضع الاقتصادى فى الدولتين اختلف كليا على مدى العقود التالية لتلك الفترة، حتى وصول متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى كوريا الجنوبية إلى تسعة أضعاف ما عليه فى مصر فى عام 2022، ويرجع السبب الرئيس للاختلاف بين الدولتين إلى الزيادة السكانية السريعة فى مصر.

كما أشار "بوجيتى" إلى أن تباين الأداء التصديرى بين البلدين كان أيضا من بين أسباب الاختلاف فى مستويات التنمية الاقتصادية؛ حيث اتبعت كوريا الجنوبية درجة عالية من الانفتاح والتوجه التصديرى، فى حين كان الأداء التصديرى للاقتصاد المصرى دون الطموحات والقدرات.

وأكد "زيليكو" نظرته التفاؤلية للاقتصاد المصرى؛ نظرا لكون مصر دولة كبيرة ذات حضارة عريقة، وتمتلك ميزات تنافسية تفتقر إليها دول أخرى مثل الموقع الجغرافى المميز فى قلب الوطن العربى، وهو ما يساعدها فى زيادة قدراتها على جنى ثمار التجارة الخارجية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، كما أن مصر بيئة جاذبة للسياحة وللاستثمارات الأجنبية، وهو ما يستمر فى جعلها من أهم البيئات الجاذبة للأعمال فى الشرق الأوسط فى السنوات القادمة.

فيما أشارت الدكتورة نجوى سمك إلى ضرورة العمل على وضع إطار مفاهيمى تشغيلى معزز لمرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات بهدف صياغة السياسات اللازمة لمواجهة الأزمات المحتملة وتحديد أى منها سيكون له أثر أكبر على الاقتصاد المصرى، وكيفية وطرق التعامل مع تلك الأزمات، مؤكدة ضرورة أن يشتمل هذا الإطار على عدد من السياسات التى من شأنها دعم مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، سواء قبل أو بعد وقوعها؛ حيث يتعين قبل وقوع الأزمة، ولجعل الاقتصاد أكثر مرونة للتعامل معها، التحوط منها باتخاذ عدة إجراءات، من بينها: تحديد ومراقبة مصادر نقاط الضعف الداخلية واتخاذ الإجراءات لوقف تراكمها، إضافة إلى تحديد احتمالية وقوع الأزمات الخارجية ومدى قوة تأثيرها على الداخل وخاصة التأثير السلبى على نقاط الضعف الداخلية وتعميقها، إلى جانب تبنى الآليات الكفيلة بامتصاص والتخفيف من تأثير الصدمة من خلال آليات التحوط وإجراءات مواجهة الأزمات الموضوعة مسبقا والجاهزة للتفعيل.

وأوضحت الدكتورة نجوى سمك، أهمية التركيز على معالجة نقاط الضعف ومواجهة الأزمات المحتملة، ومعالجة التضخم، وكذا تنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقى وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، بما يسهم فى رسم السياسات الاقتصادية اللازمة لإحداث التحول الهيكلى؛ بمراجعة وضع مصر وفق مؤشر التعقد الاقتصادى بما يعزز من "استدامة النمو الاقتصادى فى المدى البعيد".

فى الوقت الذى أشارت فيه الدكتورة أمنية حلمى إلى ضرورة العمل على مواجهة الأزمات والمخاطر الاقتصادية العالمية المتوقعة، من خلال التركيز على القطاعات الحقيقية للاقتصاد، بهدف زيادة مستويات المعروض من السلع والخدمات، كما طالبت بتفعيل التعاون الإقليمى مع الدول الإفريقية والعربية وخاصة فى مجالى الزراعة والأسمدة، لافتة إلى أهمية تعزيز الموارد من النقد الأجنبى.

كما نوهت الدكتورة أمنية، وفى ضوء التحديات التى تواجه دول العالم حاليا، التى تسببت فى بعض الأزمات كأزمة غلاء المعيشة، بضرورة ضبط أسواق السلع والخدمات؛ من خلال العمل على مواجهة الاحتكارات وتحديد هوامش مناسبة للربح، كما أكدت أهمية التعاون الإقليمى لتحقيق الأمن الغذائى، وأهمية التركيز على كفاءة وعدالة الإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب من أصحاب المهن الحرة (كالأطباء والمحامين والمحاسبين).

واتفقت معها الدكتورة يمن الحماقى فى ضرورة سعى الدولة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية الدولية، ووجود سياسة تجارية واضحة لمصر؛ لزيادة نصيب مصر من التجارة الدولية، وتبنى السياسات الملائمة باتجاه تحرك مصر نحو تحقيق مستويات فائض تجارى مع العديد من التكتلات الدولية، مع تعزيز التوجه التصديرى، وفى هذا الصدد، لفتت الدكتورة يمن الحماقى إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة لتشجيع الصادرات فى مصر.

كما أكدت الدكتورة يمن الحماقى، ضرورة أن يقتصر الدعم الموجه لتشجيع الصادرات على الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، وتلك القادرة بشكل كبير على زيادة مستويات الصادرات، وأشارت فى هذا الصدد لوجود دراسات أوضحت أن الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزة نسبية تشمل: صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، وصناعات الجلود، وصناعات الأثاث، وبعض الصناعات الإلكترونية والكهربائية. وطالبت بتوفير قاعدة بيانات عن المصنعين، وعن المصدرين مستحقى الدعم.

كما أشارت إلى أهمية وجود رؤية واضحة للتعامل مع الاستثمار الأجنبى المباشر وإلزام المناطق الحرة بالتصدير، مع مراعاة وجود نظم للمتابعة والتقييم لهذه المناطق، كما شددت على أهمية وجود حوافز للاستثمار ومناخ استثمارى موات، ومنافسة عادلة، مشيدة فى هذا الإطار بإصدار رئيس مجلس الوزراء "الرخصة الذهبية" التى تعد خطوة رائعة لتشجيع الاستثمارات، متمنية وجود نظام متابعة وتقييم لهذه الخطوة.

كما أوضحت الدكتورة يمن الحماقى أهمية مشروع "حياة كريمة" كمدخل مصر للتنمية، ولكن شريطة تركيز الحكومة فى المرحلة المقبلة على ضخ الاستثمارات فى المجالات ذات الصلة بدعم رأس المال البشرى، كما لفتت الانتباه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال استغلال العنابر غير المستغلة فى شركات قطاع الأعمال العام عن طريق الحصول على حق امتياز أو تأجير تلك العنابر للقطاع الخاص، وهو ما يسهم فى زيادة الإنتاج للسوق الداخلية أو الخارجية، ويساعد فى تدريب العمالة، وإدخال التكنولوجيا، وتحسين طرق الإدارة فى وقت لا يكاد يذكر يتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر.

وخلال الجلسة، تطرقت الدكتورة عالية عارف إلى مؤشر رأس المال البشرى، الذى تراجع فيه وضع مصر بالنسبة لمكون رأس المال المادى، وتساءلت عن الأسباب، وعقبت بأن السبب قد يرجع إلى الزيادة السكانية الكبيرة، فالزيادة السكانية تعد من أحد الأسباب الرئيسة التى تؤدى إلى ضياع كل جهود التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع البحثى استند إلى منهجية الاستشراف الاستراتيجى وصنع السياسات العامة باستخدام طريقة "دلفى" التى تعد من أهم الطرق العلمية فى استشراف المستقبل ورسم السياسات وبدائل الحلول.