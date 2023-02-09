رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن إنجازات المجلس القومى للمرأة فى 2022

جدة - نرمين السيد - ومن خلال التقرير، أوضحت الدكتور مايا مرسى، أن إجمالى عدد المستفيدين من أنشطة المجلس خلال عام 2022، بلغ 11 مليون و700 ألف مستفيدة، وأن تلك الأنشطة اتسعت لتشمل عددا من المحاور؛ هى: التمكين السياسى، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية، وتمكين الفتاة المصرية، وغيرها.

وعلى صعيد التمكين السياسى، أشارت الدكتورة مايا مرسى، فى تقريرها، إلى أن المجلس قام بالعديد من الأنشطة والفعاليات، منها استخراج بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل ورفع قدرات المرأة لتولى المناصب القيادية، ومن ذلك برنامج "تأهيل القيادات النسائية بالحكومة المصرية على مستوى المحافظات"؛ لصقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية فى الحكومة المصرية.

وفى السياق ذاته، أوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة استمرار المجلس فى العمل فى أنشطة "البرنامج الوطنى للقيادات النسائية"؛ بهدف تعزيز دور المرأة فى الحياة العامة؛ حيث بدأ التدريب بنهاية عام 2021 مستهدفا 148 متدربة، تدربن لمدة 7 أشهر.

وأشارت إلى أن المجلس أعد دليل جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة كإحدى فئات جائزة مصر للتميز الحكومى، وتنظيم ورش عمل لتدريب ممثلى الوزارات والجامعات ودواوين عموم المحافظات على كيفية إعداد الملفات الخاصة بكل جهة ومراعاة المؤشرات اللازمة للحصول على الجائزة.

أما على صعيد التمكين الاقتصادى، أوضحت الدكتورة مايا مرسى، من خلال التقرير، أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، برنامج الشمول المالى والرقمى "مشروعات الادخار والإقراض الرقمى - تحويشة"، وبدأ تنفيذه فى 13 محافظة من خلال بعض الأنشطة خلال عام 2022، ومنها: إطلاق التطبيق الإلكترونى تحويشة، كنقلة نوعية لنموذج مجموعات الادخار والإقراض التقليدى وتحويله إلى نشاط رقمى باستخدام الهواتف الذكية، هذا بالإضافة إلى استكمال تنفيذ دورات تدريب المدربين لتأهيل فريق عمل من مشرفى المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات على تكوين وإدارة وتدريب المجموعات الادخارية فى مجال منهجية الادخار والإقراض والتثقيف المالى، وكذا استمرار تكوين المجموعات الادخارية من السيدات ليصل الإجمالى منذ بداية المشروع إلى 5 آلاف و408 مجموعات، بواقع 118 ألفا و704 سيدات فى 13 محافظة.

وفى الإطار ذاته، أشارت رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أنه تم تنفيذ مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب، والذى تمثل فى عقد دورات تدريب لتأهيل مدربين على منهجية التثقيف المالى، والاعتماد الوطنى للمدربين المؤهلين، بالإضافة إلى مشروع "صاحبات المشروعات الصغيرة" Get Ahead. كما تم تنفيذ برنامج للتثقيف المالى وريادة الأعمال استفادت منه نحو 163 ألفا و227 سيدة. وحرص المجلس على تقديم خدمات بنكية بالتنسيق مع البنوك المصرية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس وخاصة فى تدخلات التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. بالإضافة إلى استمرار العمل بالبرنامج المشترك "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر - رابحة"، ومشروع المرأة فى التجارة الدولية بمصر She Trades Egypt، اللذان تم إطلاقهما فى عام 2021.

وبالإضافة إلى ما سبق، جرت إقامة برامج تأهيلية لزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، ومنها دورات التدريب الإنتاجى بمحافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث تمت إقامة 215 ورشة تدريب حرفى استفادت منها 3 آلاف و524 سيدة فى 20 محافظة، وإتاحة فرص عمل للمتخرجات من ورش التدريب الحرفى من خلال عرض المنتجات المميزة من الورش بالمعارض التسويقية المختلفة. كما تم إطلاق مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية بمحافظات البحيرة، المنيا، الغربية، والأقصر.

وعن محور التمكين الاجتماعى، نوهت الدكتورة مايا مرسى، فى التقرير، بأنه جرى تنفيذ شراكة مع مؤسسة حياة كريمة لإطلاق مبادرة "أنت حياة"، تنفذ خلالها مجموعة من الدورات التدريبية التوعوية فى مجال الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، وريادة الأعمال والتوعية المالية، وورش تدريب حرفى تستهدف السيدات من القرى المشمولة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. كما تم تعزيز الخدمات للمرأة فى المناطق السكنية الجديدة، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية الاقتصادية للزيادة السكانية، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية للمرأة، والاهتمام بتوفير الخدمات للمرأة من ذوى الهمم.

وفى سياق محور الحماية، أشارت إلى أنه جرى إطلاق برامج تعزيز الإطار المؤسسى ودور مقدمى الخدمات وجهات إنفاذ القانون فى مجال التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، وكذا برامج القضاة والقاضيات بالتعاون مع وزارة العدل، وبرنامج عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وبرنامج عضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وبرنامج عيادات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية. كما تم دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وإطلاق سلسلة من الندوات حول "كيفية التعامل مع الإيذاء البدنى والتحرش فى الأماكن العامة والخاصة"، فضلا عن مكافحة العنف الإلكترونى والسيبرانى ضد المرأة والفتاة، وغيرها.

وعلى صعيد مبادرات تمكين الفتاة المصرية، لفتت الدكتورة مايا مرسى، من خلال التقرير، إلى إطلاق مبادرة "نورة للاستثمار فى فتيات مصر" بهدف تمكين الفتاة المصرية فى مجالات مختلفة. ومبادرة "دوى" لتشجيع الفتيات على الحوار والتعبير عن آرائهن وتعريفهن بالممارسات الضارة التى تمثل عنفا ضدهن.

كما أوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أن عام 2022 شهد إطلاق المجلس للعديد من الحملات الإعلامية والتوعوية والفيديوهات والأفلام الوثائقية للتوعية بقضايا المرأة المصرية، ولتوثيق جهوده، ومنها حملة "المرأة مفتاح الحياة"، وحملة "احميها من الختان"، وغيرهما. كما شهد مشاركة فعالة للمجلس فى فعاليات على المستوى الوطنى، والإقليمى، والدولى.