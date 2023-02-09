الرئيس السيسي يعلن عن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من زيت الطعام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 12:30 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تستورد 2.5 مليون طن زيت طعام، وهذا الرقم يمثل نسبة 90 % من حجم احتياجات الدولة، مضيفا: "بنستورد 2.5 مليون طن زيت وده اكتر من 90 % من احتياجاتنا وشغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان فول صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا.. وعلشان الفلاح المصري يستفيد بدل ما بنشتريه من بره".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات: "متنسوش أن البلد خلال 40 سنة زادت بنسبة كبيرة جدا.. وكمان الدولة مقدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بها هذا النمو الكبير".