السيسى: علاقاتنا طيبة بجميع الدول.. ويجب عدم الانسياق خلف دعاة الفتن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز" بمدينة السادات ردا على شائعات بوجود خلاف مع بعض الدول: "سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج، وأتابع مواقع التواصل وأشعر بأن هناك بعض التجاوزات فى العلاقات مع الأشقاء وأرجو الانتباه له جيدا، فالموضوعات التى يتم تداولها بدون أساس وبدون خلفية، وليس لها أساس من الصحة، ما الهدف منها؟ هل نسير وراء بعض المواقع المغرضة؟ لذا علينا أن نصمت.

وتابع الرئيس: "علاقتنا طيبة بالجميع، منذ تولى المسؤولية وهذا مسار انتهجه كدولة حتى فى الأزمات والخلافات الكبرى، ولا يصح أن نسيء إلى الأشقاء، ولا ننسى وقفة الأشقاء معنا".

وأضاف الرئيس: أرجو كمواطنين أن لا ننساق وراء مواقع تقصد الفتن بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلاقتنا جيدة، فنحن لا نقول كلمة واحدة تسيء إلى إثيوبيا حتى رغم الخلاف القائم حول سد النهضة.