رقمنة 158 مستشفى ومركزا ووحدة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - ونوه بالانتهاء من ميكنة 37 مركز ووحدة طب أسرة بالمحافظات المنضمة حديثا للمنظومة "أسوان والسويس" بشكل تجريبى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، رقم (20)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث، من أجل تسريع وتيرة تطبيق المنظومة، وامتدادها إلى كافة المحافظات، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى مدة أقل من 7 سنوات قادمة، مما يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وناقش الاجتماع، محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل طبقأ للدراسة الإكتوارية لاختيار السيناريو الأكثر كفاءة فى امتداد المنظومة بباقى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع، وأكد الدكتور أحمد السبكى، على امتداد تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة، وأهمها التخطيط الصحى لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات موقف الميكنة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، فيما يتعلق برفع المطالبات إلكترونيا، وتكامل التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، تزامن الأدوية، ومركز الإتصال الآلى للمنظومة "الكول سنتر"، حيث سيتم الانتهاء من رفع المطالبات بشكل إلكترونى بالكامل بحد أقصى نهاية شهر فبراير الجارى بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ووجه الدكتور أحمد السبكى، بتوحيد استراتيجية "تصور مشترك" بين الثلاث هيئات لمنظومة الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بشكل متكامل، بداية من الحلول التكنولوجية عن طريق الشركات الداعمة لآليات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والبرامج، وغيرها طبقا للنظم والتجارب الناجحة فى الدول العربية والعالم بهذا المجال، مما يضمن التأكد من الحفاظ على سرية وأمن المعلومات بالمنظومة.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، على أهمية تطبيق نظام تكاليف الاستشفاء DRG بما يضمن التحكم فى تكاليف الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، والتشغيل الجيد للمنشآت الصحية، مع توفير رعاية عالية الجودة للمرضى، وتعزيز الاستدامة، وفيما يتعلق بتزامن الأدوية وجه السبكى بتشكيل لجنة بين هيئتى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل وهيئة الدواء المصرية،ووضع ممثلين عن تلك الهيئات باللجنة لوضع خارطة طريق لتكوبد الأدوية، وآلية مستدامة لتحديث الأسعار، مؤكدا أهمية تيسير إصدار الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق أعلى معدلات رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل عن الخدمة.

وتناول الاجتماع، تعزيز خدمات مركز الاتصال الآلى للمنظومة "الكول سنتر" بما يضمن تغطيته جميع الوظائف بداية من الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة، والرد على الاستفسارات، وحل الشكاوى، واستيعابه كافة أعداد المنتفعين بخدمات المنظومة، خاصة مع امتدادها بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات موقف توفير منافذ لشئون المستفيدين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث تم تفعيل 26 منفذ بمحافظة الأقصر، والذى انعكس إيجابا على مستوى رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل.

وتطرق الاجتماع، إلى إجراء المسميات والترجمة العربية والإنجليزية والأكواد الخاصة بالتدخلات الطبية التى تم إضافتها لقائمة خدمات التأمين الصحى الشامل، حيث وافقت اللجنة التنسيقية بالإجماع على التعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم ورشة العمل ذات الصلة بتحديث المسميات والأكواد.

وشارك فى اجتماع اللجنة التنسيقية، المديرون التنفيذيون للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، الدكتورة مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الإقتصادية، والدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما شارك من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء ومدير عام الإدارة العامة لشئون الصيدلة والدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة آية سليمان، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، عضو المكتب الفنى للمدير التنفيذى للهيئة.

بينما شارك من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أ. عمرو ذكى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، والمهندس محمود صبرى، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وأ. شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين.

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات.