التضامن تنظم أول مؤتمر إقليمى حول سياسات الرعاية الاجتماعية نهاية فبراير

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التضامن الاجتماعى نهاية شهر فبراير الجارى المؤتمر الإقليمى الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعى"، بالشراكة مع جامعة الدول العربية.





ويأتى ذلك بحضور وزراء الشئون الاجتماعية العرب وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية فى المجتمع.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعى فى ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل فى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الأيتام كريمى النسب، والأطفال ذوى الإعاقة، كما سيتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية فى تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعى.

ويأتى المؤتمر فى إطار تبنى مفهوم التنمية المستدامة، التى تعنى تطوير السياسات الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع وبمشاركة أفراده، التى ينبغى أن يزيد وعيها بأن هذه التنمية لصالح المجتمع أجمع وليس فقط لصالح الأطفال، وقيام كل طرف سواء كان شعبا أو حكومة أو مؤسسات مجتمع مدنى بدوره، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص تعبيرا عن مسئوليته الاجتماعية، وذلك فى محاولة لحصار سياقات التهميش الاجتماعى والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وبالرغم من أن هناك كثيرا من الجهود المبذولة فى هذا الشأن، إلا أن طريق الإصلاح ما زال ممتدا، والسعى مازال مستمرا لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية لتوسيع نطاق إشباع الحاجات الأساسية وكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال ولجميع الفئات فاقدى الرعاية.

ويتناول المؤتمر مجموعة من المحاور منها واقع سياسات الرعاية الاجتماعية البديلة فى مصر والدول العربية والإقليمية إيمانا بقواعد اللامأسسة والحد من مؤسسات الرعاية واللجوء إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، مع اعتبار السبل الوقائية لتعزيز الاستقرار الأسرى والأمن المجتمعى.

كما سيتناول المؤتمر مرحلة الرعاية اللاحقة للشباب خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وسيناقش سبل تطوير الكوادر البشرية العاملة فى المجال وترخيص مزاولة العمل الاجتماعى، هذا بالإضافة إلى مناقشة مصادر تمويل قطاعات الرعاية الاجتماعية ودمج الفئات الهشة فى المجتمع، وحوكمة التبرعات وإدارة الموارد المالية والعينية، والتركيز على دمج الشباب فى المجتمع بما يتوائم مع مبادئ المصلحة العليا للطفل والتوجه الاستراتيجى للدولة نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.