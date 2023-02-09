الأولى بالمنطقة.. السيسى يتفقد وحدات المرحلة الثانية من مدينة «سايلو فوود»

جدة - نرمين السيد - وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس، احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فوودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وتُعد "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة فى الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.