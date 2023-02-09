جدة - نرمين السيد - وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس، احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فوودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.
وتُعد "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة فى الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولى بالمنطقة.. السيسى يتفقد وحدات المرحلة الثانية من مدينة «سايلو فوود» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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