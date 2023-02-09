مدبولى يستعرض جهود «البيئة» لمواجهة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيد الأنشطة التى جرى القيام بها لرفع الوعى بقضية التغيرات المناخية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، من خلال التقرير، أن وزارة البيئة نفذت حملة إعلامية متكاملة تهدف إلى نشر الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية، ضمن المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر).

وفى هذا الإطار، جرى إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالتغيرات المناخية ورفع الوعى البيئى محليا تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها"، وتضمنت الحملة تنفيذ عدة أنشطة بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تم إنتاج 6 إعلانات تليفزيونية وعرضها فى مختلف القنوات ومواقع التواصل الاجتماعى بدءا من 18 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر 2022، كما تم تنفيذ عدد من اللقاءات التليفزيونية مع وزيرة البيئة والخبراء فى قضايا التغير المناخى بالقنوات التليفزيونية.

وفضلا عن ذلك جرى إعداد وتنفيذ عدد من الحوارات والمقالات الصحفية فى الصحف المصرية والعالمية المختلفة ووكالات الأنباء العالمية. كما تم إنتاج إعلانات إذاعية وبثها على مختلف شبكات الإذاعات المصرية منذ 18 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤادـ أيضا، فى السياق ذاته، إلى أنه جرى تنفيذ لافتات طرق للتعريف بمؤتمر (COP27)؛ ومنها 35 لوحة إعلانية فى شرم الشيخ، وتنفيذ 15 شاشة رقمية على مستوى محافظات الجمهورية، وإذاعة نسخ قصيرة من الإعلانات بدءا من 20 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر. وفى مواقع التواصل الاجتماعى، تم تصميم عدد من المواد التوعوية لنشرها على مختلف تلك المواقع، مثل (فيسبوك، انستجرام، يوتيوب)، فى إطار الاستعدادات للمؤتمر؛ حيث تم نشر نحو 53 "بوست"، بها رسائل وفيديوهات، عن قضية التغيرات المناخية، والتوعية بمخاطرها على صحة الإنسان.

وأوضح التقرير أيضا أنه فى إطار الحملة الإعلامية، جرى نشر إعلانات على صفحات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بقضية التغيرات المناخية وجهود الدولة فى مواجهتها، وكذلك دور المواطن والسلوكيات التى يجب اتباعها فى حياته اليومية للحد من آثار تغير المناخ. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر رسائل وفيديوهات توعوية عن أخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على صحة المواطن والبيئة البحرية، وكذا رسائل للتوعية بخطر الاستهلاك المفرط لمصادرالطاقة من حيث زيادة الاحتباس الحرارى.

وقالت وزيرة البيئة فى تقريرها، إنه خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر جرى نشر عدد من البوستات عن الفعاليات التى تمت أثناء مؤتمر المناخ (COP27)، والتى تمثلت فى 33 فيديو عن أهم الأحداث التى تمت أثناء المؤتمر، و175 "بوست" تم نشرها على صفحة الوزارة؛ شملت 71 خبرا تم نشره عن الفعاليات التى تمت بالمنطقة الخضراء، و68 خبرا عن الفعاليات التى تمت بالمنطقة الزرقاء. كما تم عرض نتائج المؤتمر والمكاسب التى تحققت خلاله فى كافة وسائل الإعلام والبرلمان والجهات والمحافل الدولية.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فى التقرير أنه إلى جانب الحملة الإعلامية سالفة الذكر، جرى إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ، ويتم تنفيذه حاليا فى مختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى بالقضية؛ حيث بلغ عدد اللقاءات والندوات الخاصة به ما يقرب من 400 لقاء، ويتناول الحوار أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وعرض أهم ما قامت به الدولة المصرية ووزارة البيئة للتصدى للظاهرة، وعرض الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ومناقشات بشأن أليات التصدى لهذه الظاهرة، وأخيرا التعريف بقضية التغيرات المناخية وتداعياتها على المستوى الوطنى والدولى ودور المواطن فى التصدى لها.

وأشارت الوزيرة، من خلال تقريرها، إلى تنفيذ تغطية إعلامية شاملة لعدد من الأحداث؛ وهى: إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تضمنت 5 أهداف - تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء من خلال الاعتماد على الوسائل الصديقة للبيئة - توقيع عدد من البروتوكولات مع العديد من الجهات فى إطار التركيز على قضية التغيرات المناخية.

هذا بالإضافة إلى التوعية المباشرة بقضية التغيرات المناخية، والتى يتم تتنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات ومنظمات المجتمع المدنى، ومنها تنفيذ عدد من المهرجانات والاحتفالات البيئية، والمشاركة فى عدد من المعارض والمؤتمرات فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل البيئية التى تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية حول التغيرات المناخية؛ تتضمن تدوير المخلفات والتشجير وحملات النظافة وورش العمل الفنية والتفاعلية.

وأوضحت وزيرة البيئة من خلال التقرير أنه جرى تنفيذ عدد من المبادرات البيئية بهدف دعم السلوك الإيجابى تجاه البيئة، بالإضافة إلى المسابقات البيئية ومنها، مسابقة إعادة التدوير، ومسابقة صحتنا من صحة كوكبنا، ومسابقة جمعية كتاب البيئة والتنمية لأفضل عمل صحفى متخصص فى البيئة والمناخ، وكذا مسابقة المشروعات الخضراء الذكية فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف التأكيد على أهمية البعد البيئى وتغيرات المناخ فى المشروعات.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإطلاق نوادى المناخ والبيئة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتكوين كوادر بيئية من الشباب للتوعية بقضية التغيرات المناخية وكيفية التصدى لها.

أما على صعيد الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا استكمالا لجهود الوزارة فى زيادة الزخم الإعلامى بقضية التغيرات المناخية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فى تقريرها أنه يتم إطلاق المرحلة الثانية للحوار الوطنى للتغيرات المناخية مع الجهات التى شاركت فى مؤتمر المناخ (COP27) بالمنطقة الخضراء، من خلال عقد عدد من جلسات التشاور لتدعيم فكرة العمل المناخى، ويتم التنفيذ مع الشباب والمجتمع المدنى والمدارس والجامعات والقطاع الخاص بمختلف محافظات الجمهورية؛ بهدف عرض نتائج مؤتمر المناخ والمكاسب التى تحققت على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

ونوهت الوزيرة، فى الإطار ذاته، بأنه سيجرى الترويج الإعلامى فى الفترة المقبلة عن قيام وزارة البيئة بإنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى؛ لدعم مناخ الاستثمار فى مصرمن خلال الترويج الإعلامى لإدماج القطاع الخاص بالمشروعات الاستثمارية البيئية فى مجالات المخلفات والمحميات الطبيعية ودعم سوق السياحة المستدامة فى مصر. فضلا عن الترويج الإعلامى لإعلان المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء الذكية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق بين وزارات: التخطيط والبيئة والاتصالات ورائد المناخ لمؤتمر (COP27)، وذلك فى مارس القادم.