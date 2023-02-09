السفير المصرى يسلم أوراق اعتماده للرئيس الكونغولى

جدة - نرمين السيد - تسلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فليكس أنطوان تشيسيكيدى، أوراق اعتماد السفير هشام عبد السلام المقود، سفيرا فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية، وأقيمت مراسم الاستقبال بالقصر الجمهورى فى العاصمة كينشاسا.





وأعقب تقديم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائى بين الرئيس الجمهورية والسفير المصرى، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، والمستشارة السياسية لرئيس الجمهورية، تناول بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدد الرئيس تشيسيكيدى، على العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ورغبته فى تعزيز آفاق التعاون، مثمنا على العلاقات الأخوية التى تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسى. من ناحيته، أكد السفير هشام عبد السلام المقود، تطلعه للعمل على تطوير العلاقات بين مصر والكونغو والبناء على ما جرى تحقيقه بالفعل، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التى توليها الدولة المصرية لعلاقتها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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