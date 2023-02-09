بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:34 صباحاً - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

يقدم "صوت الأمة" بثا مباشرا من فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

تقع "سايلوفودز" فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.