الصحة تنظم ورشة عمل لتوحيد أولويات التدريب بقطاعات الوزارة بما ينعكس على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:33 صباحاً - نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل بمشاركة مسئولي التدريب بكافة قطاعات الوزارة؛ وذلك لتوحيد الرؤى الإستراتيجية للبرامج التدريبية، وتحديد الأولويات التدريبية لمختلف قطاعات الوزارة، بما ينعكس على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل ناقشت وضع رؤية استراتيجية لبرامج التدريب الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، وتحديد أولويات التدريب بما يساهم فى تحقيق المستهدف بخطط البرامج والأداء، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار "عبدالغفار" إلى تعريف المشاركين بالخطط التدريبية للقطاعات، ومنصة التعليم الإلكتروني LMS"" من خلال تنفيذ البرامج التدريبية عن بعد للعاملين فى مختلف المحافظات، بما يساهم في زيادة أعداد المتدربين من المستهدفين بالتدريب، مشيراً إلى إتاحة المحاضرات العلمية على المنصة من خلال الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، إلى العمل على تطوير برامج التدريب بوزارة الصحة من خلال توحيد الخريطة التدريبية لقطاعات الوزارة، والتنسيق المستمر مع مسئولي التدريب، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم لإعداد الخطط التدريبية سنوياً، ووضع مؤشرات لقياس أداء البرامج والخطط التدريبية.

واضافت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، أن الورشة ناقشت عناصر الخطط التدريبية، والفئات المستهدفة، ونسبة التغطية المطلوبة، والجدول الزمني لتنفيذ الخطة، وإلاحتياجات التدريبية فى صورة برامج خطط أداء https://mohp.ekb.eg .