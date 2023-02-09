مشروعات الخدمة الوطنية: توزيع 600 مليون وجبة مدرسية العام الدراسى الماضى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:33 صباحاً - قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن جهاز الخدمة الوطنية لم يكف عن العطاء منذ 40 عاما، لافتا إلى أنه يخفف متطلبات السوق المحلي، وشرف الجهاز بمهام إضافية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلبية الاحتياجات من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وتم تدشين المزيد من الكيانات والصروح الإنتاجية الجديدة لزيادة قدرة الدولة وتنفيذ خطط التنمية الشاملة وضبط أليات السوق.

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المدينة الصناعية استمرت فى التطوير حتى افتتاح المرحلة الأولي فى أغسطس عام 2021، لافتا إلى أنها دعمت إنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية لطلاب المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانية، وتحولت الأحلام إلى واقع، ومنذ ذلك تم تنفيذ العديد من الإجراءات مثل هيكلة المصانع للحصول على القائمة البيضاء والازيرو.

وأشار اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، انه تم إنتاج 500 ألف طن سنويا بمنتجات متنوعية،وتنفيذ التعاقدات المحلية والعالمية، وحصلت على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم توزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي 2021/2022 على 13.5 مليون طالب وطالبة، وهذا العام وصل العدد إلى500 مليون وجبة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي، ونعمل على التعاون مع القطاع الخاص، المعهد القومي للتغذية، لتوفير 30 % من احتياجات البروتين والسعرات الحرارية لطلاب المدارس.