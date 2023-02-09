” القوى العاملة”: شهادات إتمام التدريب لـ 64 متدرب ببنى سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:33 صباحاً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع المحافظة ، حفل تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية التى تم تنفيذها لعدد 64 متدربا على مهن التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف ، والتطريز اليدوى ، وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ، والتي نظمته المديرية بالتنسيق مع الوكالة الإيطالية للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة .

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف ، في تقريره للوزارة ، أنه تم تنظيم الاحتفالية بقاعة الديوان العام للمحافظة ، حيث سلم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف نيابة عن الدكتور محمد هاني غنيم المحافظ ، شهادات إتمام البرامج التدريبية لعدد 64 متدربا ،وذلك بحضور الدكتورة سمية سمير أحمد منسق ميداني لبرنامج الأغذية العالمي، وأحمد معوض وكيل المديرية ، وخيرية شعبان مسؤولة التدريب ومدير إدارة بحوث العمالة وبعض القيادات التنفيذية ومديري الإدارات بالمديرية .

وأضاف مدير المديرية، أن البرامج التدريبية تم عقدها على مدار 45 يوماً بمقر مركز التدريب المهني التابع للقوى العاملة بشرق النيل ،حيث تم تدريب وتأهيل الشباب على 4 برامج أساسية تضمنت (التفصيل والحياكة "الخياطة" ،التبريد والتكييف ،التطريز اليدوي ،صيانة أجهزة الهواتف المحمولة ) وذلك تحت إشراف ومشاركة مدربين متخصصين في تلك المجالات .