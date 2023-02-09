أخبار مصرية

السفير المصري لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية يسلم أوراق اعتماده للرئيس الكونجولي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:33 صباحاً - تسلم رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية " فليكس انطوان تشيسيكيدي" أوراق اعتماد السفير/ هشام عبد السلام المقود، سفيرا فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث أقيمت مراسم الاستقبال بالقصر الجمهوري في العاصمة كينشاسا.

وقد أعقب تقديم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الجمهورية والسفير المصري، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، والمستشارة السياسية لرئيس الجمهورية، حيث تناول اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أكد الرئيس تشيسيكيدي على العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ورغبته في تعزيز آفاق التعاون، مثمنا على العلاقات الاخوية التي تربطه بفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.

من جانبه أكد السفير/هشام عبد السلام المقود تطلعه للعمل على تطوير العلاقات بين مصر والكونجو والبناء على ما تم تحقيقه بالفعل، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لعلاقتها مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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