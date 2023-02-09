عاجل.. السيسى يوجه بالتوزيع الكامل لمعلبات الألبان على طلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لتحقيق التوازن فى أسعار السلع المعروضة للمواطنين وخصوصا الأغذية، لا بد من وجود عدد أكبر من الكميات المطروحة من مدينة "سايلو فوودز" بالسادات.





ووجه الرئيس خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز" بمدينة السادات، اليوم، بدراسة زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية، لافتا إلى أن جميع المواد الغذائية تصنع طبقا لمعايير الصحة العالمية. وأشار الرئيس، إلى أنه لا يتم إقرار التعاقد مع أى شركة دون تحقيق المعايير الدولية، موجها رسالة طمأنة لأهالى الطلاب: منظومة التغذية المدرسية مؤمنة ومستقرة ولا يوجد بها المشاكل السابقة، مؤكدا أنه يجرى توزيع معلبات الألبان على الطلاب ببعض المدارس، موجها بالتوزيع الكامل على الطلاب مع زيادة الكميات. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى محافظة المنوفية. ويفتتح الرئيس السيسى، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فوودز» بمدينة السادات.

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