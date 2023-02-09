الصحة تنظم ورشة عمل لتوحيد أولويات التدريب بقطاعات الوزارة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل بمشاركة مسؤولى التدريب بقطاعات الوزارة؛ لتوحيد الرؤى الاستراتيجية للبرامج التدريبية، وتحديد الأولويات التدريبية لمختلف قطاعات الوزارة، بما ينعكس على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المستمر.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل ناقشت وضع رؤية استراتيجية لبرامج التدريب الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، وتحديد أولويات التدريب بما يساهم فى تحقيق المستهدف بخطط البرامج والأداء، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى تعريف المشاركين بالخطط التدريبية للقطاعات، ومنصة التعليم الإلكترونى "LMS" من خلال تنفيذ البرامج التدريبية عن بعد للعاملين فى مختلف المحافظات، بما يساهم فى زيادة أعداد المتدربين من المستهدفين بالتدريب، مشيرا إلى إتاحة المحاضرات العلمية على المنصة من خلال الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، إلى العمل على تطوير برامج التدريب بوزارة الصحة من خلال توحيد الخريطة التدريبية لقطاعات الوزارة، والتنسيق المستمر مع مسؤولى التدريب، بالإضافة إلى تقديم أشكال الدعم لإعداد الخطط التدريبية سنويا، ووضع مؤشرات لقياس أداء البرامج والخطط التدريبية.

وأضافت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، أن الورشة ناقشت عناصر الخطط التدريبية، والفئات المستهدفة، ونسبة التغطية المطلوبة، والجدول الزمنى لتنفيذ الخطة، والاحتياجات التدريبية فى صورة برامج خطط أداء https://mohp.ekb.eg.