السيسى ينصح بعدم الشراء من المحال التى تبيع بسعر أعلى: ليتعلموا الدرس

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية لم تستطع تنفيذ خطط تجابه بها حجم الزيادة السكانية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة تحاول تقليل الفجوات الناجمة عن النمو فى الزيادة السكانية.





وأضاف الرئيس خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز" بمدينة السادات، أن الدولة تشجع المستثمرين لإنشاء مناطق لوجستية بالموانئ الرئيسية، لكى تصبح مصر منطقة لوجيستية عالمية. وتابع الرئيس: كثير من المناقشات الدائرة تتحدث عن تغيير أولويات الدولة إلى الصناعة فقط، وهذا كلام صحيح، لكن الأمور تحتاج لجهد فى جميع المحاور، فمثلا قطاع الرى يحتاج إلى تدخلات بدون انتظار عوائد مالية. وقال الرئيس: مستعدون للشراكة مع القطاع الخاص وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين. وتابع الرئيس: "السلع موجودة وليس بها أى مشكلة، وما حدث خلال الأربع أشهر الماضية لن يتكرر ثانيا"، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 40 ألف منفذ تابع لوزارة الداخلية والتموين لتخفيف من حجم الأزمة الحالية، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع السيطرة على غلاء الأسعار، وعلى المواطن عدم الشراء من المحال التى تبيع بسعر أعلى حتى يتعلموا الدرس.

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