المصيلحى: 4 أشهر ونصف احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح

جدة - نرمين السيد - قال على المصيلحى، وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باعتماد استراتيجية لدعم الأمن الغذائى، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية الكبيرة لمصر فى مجال الزيوت ساعد على تجاوز الأزمات.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة الثانية لمدينة "سايلو فوودز" فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية. وأضاف وزير التموين أن هناك 40 ألف مركز توزيع تعمل بانتظام كأحد الركائز الأساسية لإتاحة الأمن الغذائى، منوها بأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز، و 4 أشهر ونصف احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح.

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