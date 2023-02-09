المصيلحى: اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من السلع

جدة - نرمين السيد - قال على المصيلحى، وزير التموين، إن الأمن الغذائى ركيزة أساسية للأمن والسلم العالميين، والدولة تنفذ استراتيجية شاملة لتوفير السلع الأساسية، ونسعى للحفاظ على مستوى آمن من السلع الاستراتيجية وضط وحوكمة منظومة التوزيع.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة الثانية لمدينة "سايلو فوودز" فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية. وأضاف المصيلحى أن تم تدبير التمويل اللازم لتوفير المواد الغذائية خصوصا الاستراتيجية منها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، ولدينا احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية رغم الأزمات الدولية.

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