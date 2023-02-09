السيسى يطمئن المصريين: السلع الأساسية متوفرة ونحافظ على الاحتياطى باستمرار

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز" بمدينة السادات، اليوم: "مش عايزين نتكلم فى موضوع الأكل كتير فى التلفزيون"، مؤكدا أن الاحتياطى يكفى والدولة تتحدث بشفافية كاملة، لافتا إلى أن السلع متوفرة ونحافظ على توفير الاحتياطات اللازمة باستمرار.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تستورد 2.5 مليون طن زيت بنسبة 90% من الاحتياجات، لافتا إلى أن الدولة لديها خطة تتمثل فى زراعة فول الصويا بنسبة 250 ألف فدان، والسنة المقبلة 500 ألف فدان صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى محافظة المنوفية.
ويفتتح الرئيس السيسى، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فوودز» بمدينة السادات.
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