السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المرحلة الثانية لمدينة «سايلو فوودز»

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا عن المرحلة الثانية لمدينة "سايلو فوودز" بمحافظة المنوفية.



جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا عن المرحلة الثانية لمدينة "سايلو فوودز" بمحافظة المنوفية. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة الثانية للمدينة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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