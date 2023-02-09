الرئيس السيسي يصل مدينة السادات لافتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 10:31 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة السادات، لافتتاح المرحلة الثانية من مشروع مدينة سايلو فودز، بحضور رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتستهدف المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز تحقيق التكامل مع المجمع الصناعي "لقها - أدفينا" كذلك ضمان توفير وجبات غذائية صحية ومتنوعة لطلبة المدارس وعرض منتجات المدينة في سلاسل التوزيع وتصدير الفائض للخارج، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المكرونة محليا والتصدير للدول المجاورة وزيادة المعروض من المخبوزات وكافة أنواع الخبز مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وخفض الأسعار.

وتنتج سايلو فودز 1200 طن مكرونة يوميا، منها 800 طن لصالح وزارة التموين و400 طن طن للسوق المحلي، كما أن مصنع الشركة ينتج 45 % من حجم المكرونة الموجودة في السوق المصري سنوياً، حيث أن الهدف الرئيسي للشركة هو توفير الأمن الغذائي للمصريين وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية لصالح المواطن.