اللواء أبو المجد: إنتاج 500 مليون وجبة مدرسية خلال النصف الأول من 2023

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة الثانية لمدينة "سايلو فوودز" فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأضاف أبو المجد أن المشروعات التى ينفذها جهاز الخدمة الوطنية وفرت عدد كبير من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أنه من أبرز المشروعات التى يتولاها الجهاز هى مشروعات تأمين احتياجات السوق الغذائى من خلال العديد من المصانع بمدينة "سايلو فوودز" فى محافظة المنوفية، ونقدم منتجات غذائية متعددة ونوفر سلعا بأسعار تنافسية، وتنفيذ مشروعات عديدة بمجال الغذاء والوجبات الجاهزة، ونلبى احتياجات الآف المدارس من الوجبات المدرسية.

وأشار إلى أن مصانع مدينة "سايلو فوودز" كلف بإنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية للطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، موضحا أنه يتم إنتاج 500 ألف طن سنويا من المنتجات الغذائية المتنوعة، ويتن تصدير المنتجات إلى 13 دولة عربية وإفريقية.

وأوضح أنه تم إنتاج 500 مليون و500 ألف وجبة مدرسية خلال النصف الأول من 2023.