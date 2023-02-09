رئيس الخدمة الوطنية لـ «السيسى»: سددنا 14 مليار جنيه خدمات غاز وكهرباء

جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء أركان حرب، وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: هل تدفع القوات المسلحة تكلفة المياه والكهرباء والخدمات بالمدينة؟ وهل يتم دفع الضرائب؟





ورد أبو المجد خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز" بمدينة السادات، أن جميع الشركات تخضع للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية للقوات المسلحة، وسددنا 14 مليار جنيه خدمات بين الغاز والكهرباء والضرائب والتأمينات الاجتماعية.

من جانبه، قال الرئيس السيسى: هذا الكلام يعلمه الجميع، ونحتاج بين الحين والآخر تأكيده هذا الكلام، مؤكدا أن الجهاز على استعداد للشراكة لتحقيق أهداف التنمية، وملتزم بقواعد المنافسة العادلة.