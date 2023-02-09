«عبدالغفار» يستقبل وفد «الصحة العالمية» والاتحاد الأوروبى لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفدا من ممثلى منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، بديوان عام وزارة الصحة؛ لبحث تعزيز التعاون فى دعم القطاع الصحى بمصر.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجهات والمؤسسات الدولية فى دعم الجهود الرامية نحو تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير ناقش مع الوفد الخارجى فرص التعاون فى تنفيذ مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى دعم التوسع فى تشغيل العيادات التخصصية بالمستشفيات.

وقال إن الوزير بحث التعاون المستقبلى فى دعم خدمات الأمومة والطفولة، وكذلك التعاون فى توسيع العمل بالخدمات المقدمة ضمن مبادرات الصحة العامة وعلى رأسها المبادرات التى تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية، وسرطان الثدى، والأمراض الوراثية لحديثى الولادة، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج الصحة النفسية.

وتابع أن الوزير ناقش مع الوفد فرص التعاون فى دعم توفير خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وغير القادرين على الحركة من خلال الزيارات المنزلية لتخفيف العبء عن المرضى.

وأضاف أن الوزير استعرض عددا من الملفات ومشروعات العمل ذات الأولوية بالوزارة وبحث فرص التعاون فيها، أبرزها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع تطوير المعامل المركزية، والمركز المصرى لمكافحة الأمراض والأوبئة، وكذلك مشروعات التحول الرقمى، بالإضافة إلى مشروع تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة يضم أكبر صرح طبى لزراعة الأعضاء بالمنطقة.

ولفت إلى أن الوزير استمع من الوفد حول تجارب التعاون الثنائية مع الدول من خلال منصة تقديم الدعم الفنى لتنفيذ مشروعاتهم، لافتا إلى أهمية التعاون فى وضع مؤشرات لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

وحضر الاجتماع، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتى مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور كريم حسن مدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد المشرف على مشروعات المنح والقروض بوزارة الصحة، وعدد من ممثلى البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى، ووزارة التعاون الدولى.