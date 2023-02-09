مصر فى ظهر أبنائها.. «الهجرة» تتابع موقف الدارسين بتركيا

جدة - نرمين السيد - وذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والطالب شادى السروى ممثل مركز حوار وزارة الهجرة لشباب الدارسين وشباب من الدارسين والطالب بكلية العلوم قسم الفيزياء، جامعة أنقرة وعدد من الطلاب الدارسين فى مختلف الولايات التركية.

ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندى، أننا حريصون على متابعة أبناءنا فى أى مكان فى العالم، والوقوف على احتياجاتهم خلال هذه الأزمة، مضيفة أننا نتابع الموقف عن كثب مع السفارة المصرية فى تركيا فى إطار تنسيق وتكامل الجهود للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية وموقف الشباب الذى يواجه تجربة انسانية صعبة وأنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالى لإعداد قوائم لمتابعة موقف أبنائنا الدارسين فى تركيا.

وأعربت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها فى ضحايا الزلزال ذلك المصاب الجلل الذى أصاب سوريا وتركيا، مؤكدة أن مصر فى ظهر أبنائها فى أى مكان وتحت أى ظرف، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على توجيه الدعم للدول المتضررة من الزلزال، سواء تركيا أو سوريا.

وأضافت السفيرة سها جندى أن الموقف فى تركيا صعب فى الجنوب وهو موقع لا يتمركز فيه أعداد كبيرة من المصريين لكن نعلم بوجود مجموعات من الطلبة المصريين هناك، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة من وزارة الهجرة مع الطلاب المصريين من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسى"، لافتة إلى نجاة أحد الشباب الدارسين يدعى "معاذ" ويدرس الهندسة بتركيا، واستطاع زملاؤه التواصل معنا والتواصل على أرقام الطوارئ التركية، بعد تأكدهم من وجوده تحت الأنقاض وتم إنقاذه.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى أنقرة، لمساعدة من فقدوا أوراقهم الثبوتية من الطلاب الدارسين فى تركيا، بجانب انعقاد دائم للجنة إدارة الأزمات بوزارة الهجرة، واقتراح خطط بديلة لاستكمال الدراسة فى مصر لمن تضررت جامعاتهم حال رغبتهم فى العودة، وكذلك تلبية احتياجات من يواجهون تحديات فى الوقت الحالى فى مناطق الكارثة.

وتابعت السفيرة سها جندى موقف عدد من الطلاب فى "كهرمان مرعش"، والتى شهدت تداعيات سلبية نتيجة الزلزال، واطمأنت على سلامتهم وحالتهم النفسية بعد ما عايشوه من كارثة إنسانية، نتمنى مرورها بسلام.

وقالت وزيرة الهجرة إننا نتابع الموقف أولا بأول مع أبنائنا فى تركيا، ونعمل على التنسيق لضمان سلامتهم وعودتهم حال تطور الأمور واستمرار توقف الجامعات، مع ارتفاع الوفيات والإصابات نتيجة الزلزال، مثمنة الدور المجتمعى الهام الذى قامت به عدد من شركات الاتصالات فى مصر بتقديم خدمات الاتصال المجانى من مصر لتركيا ، لمدة أسبوع مجانا حتى يتمكن الأسر من الاطمئنان على ذويهم.

وأشادت وزيرة الهجرة بحرص شبابنا الدارسين بالخارج على اكتساب العلم والمعرفة فى تخصصات دقيقة، مرحبة بانضمام الباحثين والدارسين بالخارج لمجلس شباب الباحثين المصريين بالخارج الذى تعتزم الوزارة تشكيل نواته حاليا.

ومن ناحيته، أوضح شادى السروى، ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار فى تركيا، أن المعلومات المتاحة للآن أن جميع الطلاب المصريين فى تركيا فى أمان، ولم تحدث وفيات منهم، مشيرا إلى أن مركز الزلزال كان فى الجنوب التركى، فى حين يتركز أغلب المصريين فى الشمال والشرق والغرب، ويتواجد مجموعات من الطلاب فى الجنوب ، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة مع وزارة الهجرة والسفارة المصرية فى تركيا.

وأضاف السرورى أن هناك عددا من الجامعات أعلنت تأجيل الدراسة لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين وأخرى أعلنت تعليق الدراسة لفترة مفتوحة، مؤكدا الحرص على التواصل بين جميع الشباب المصرى الدارسين فى تركيا، للاطمئنان على بعضهم البعض، وتقديم الدعم لقاطنى المناطق المتضررة، واستضافتهم فى مدن أخرى أقل تضررا، مثمنا متابعة الدولة المصرية لموقف أبنائها والاطمئنان عليهم أولا بأول.

واستمعت وزيرة الهجرة لطلبات شباب الدارسين المشاركين فى اللقاء، من دعم توفير أوراق ثبوتية لمن فقدها خلال الزلزال، وإيجاد آلية لمعرفة كل الطلبة فى تركيا للاطمئنان على أوضاعهم ، فضلًا عن أسئلة حول إمكانية توفير اماكن فى الجامعات المصرية حال استمرار تعليق الدراسة أو حدوث مستجدات.

وفى ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أن مصر تساند أبناءها فى كل المواقف، وأننا حريصون على التخطيط لمستقبل أولادنا، وأننا متابعون على مدار الساعة لكل المستجدات، وننسق الجهود مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، سواء من حيث الأوراق الثبوتية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أو استكمال الدراسة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، وكذلك مع وزارة الطيران المدنى للتنسيق لكل الخطط المطروحة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هذه الأزمة لن تؤثر فى مستقبل أولادنا، وجاهزون بكل البدائل، حرصا على مستقبل أولادنا، مشيرة إلى أنهم يدرسون فى تخصصات دقيقة يحتاجها سوق العمل المصرى، وجامعاتنا أبوابها مفتوحة لأبنائنا.

وفى رسالة لعائلات الشباب المصرى الذين يدرسون فى تركيا، قالت وزيرة الهجرة إن بلدنا قوية، ولن نألو جهدا فى دعم أولادنا وتسهيل التواصل بين الشباب فى مختلف المدن المنكوبة والاطمئنان على انتقالهم لأماكن آمنة لحين استقرار الأوضاع، فى المدن الأكثر تضررًا، ومن بينها: كهرمان مرعش، ديار بكر، ملاطيا، سمسور، أورفا، كيليس، ديلوك، هاتاى، عثمانية، وغيرها.

وأكدت وزيرة الهجرة تخصيص مجموعة عبر الواتساب للمتابعة اللحظية لموقف أبنائنا الدارسين فى تركيا، كما خصصت وزارة الخارجية المصرية أرقام هواتف على مدار الساعة للإبلاغ عن مفقودين أو مصابين أو طلب مساعدة فى أنقرة ودمشق، كما تم الإعلان عن إرسال فرق إغاثة لدعم جهود الإنقاذ فى الدولتين.

وأثنت وزيرة الهجرة على الشباب المصرى الذى يواجه بثبات وايمان أحد أصعب الفواجع الانسانية ، متمنية لجميع المصريين بتركيا وسوريا السلامة وأن تمر تلك الأزمة بسلام.

وأكدت استمرار امدادهم بالمعلومات واستمرار التواصل للاطمئنان عليهم حيث أعلنت وزارة الخارجية عن تخصيص أرقام الهواتف التالية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة:

السفارة فى أنقرة: 00905497695566 - السفارة فى دمشق: 00963112144886 - 00963112144885