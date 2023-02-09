السيسى يزور المنوفية لافتتاح عدد من المصانع (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى، محافظة المنوفية، لافتتاح عدد من المصانع للصناعات الغذائية بمدينة السادات.



جدة - نرمين السيد - يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى، محافظة المنوفية، لافتتاح عدد من المصانع للصناعات الغذائية بمدينة السادات. تضم الافتتاحات 9 مصانع ضمن المرحلة الثانية من مدينة سايلو فوودز.

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