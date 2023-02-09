توجيهات الرئيس السيسى بتطوير ملف الصناعة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز دور القطاع الخاص للارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد الاستمرار فى مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجابيا فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعين للرئيس، أمس، تابع خلالهما ملف تطوير الصناعة المصرية، ومواجهة التحديات المتعلقة به، الاجتماع الأول للرئيس كان مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

ونقلت عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على أهم الخطوات الجارى تنفيذها فى ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة، لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد فى توحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر، منعا للتشتت، واختصارا للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.

كما عقد الرئيس اجتماعا آخر فى السياق نفسه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، وتم فيه التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، وسبل استغلالها على الوجه الأمثل.

ووجه الرئيس بمواصلة توسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة، وإنشاء مسارات جديدة من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر.

وتحت عنوان "الحكومة تعكف على سيناريوهات للتعامل مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الدكتور مصطفى مـدبـولـى رئـيـس مجلس الـوزراء أكد أن الحكومة تعكف حاليا، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خلال عامى 2023 و2024.

وتطرق رئيس الوزراء للحديث عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بشأنها حاليا مع وزير المالية، مجددا التأكيد على أن تلك المـوازنـة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكـذا توفير النقد الأجنبى، وذلك سعيا لتخفيض الفجوة الدولارية.

وتحت عنوان "مدبولى: طرح أسهم 32 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أكد أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادى فى ضوء الأزمة العالمية الحالية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة، إلى بدء الدولة فى تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم إعلانه من عدد الشركات وأسمائها التى ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر إستراتيجى، أو من خلال طرح جزء من الشركة فى البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر إستراتيجى، يأتى وفقا للدراسات التى قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتى انتهت إلى تحديد طريقة الطرح.

وقال مدبولى إن عدد الشركات التى سيتم إعلان طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، على مدى عام كامل، يبدأ من الربع الخالى من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الإستراتيجى، أو كلاهما.

وتحت عنوان "مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا لمجابهة آثار الزلزال المدمر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبى تركيا وسوريا فى محنتهم ومساعدتهم فى تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين والذى أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

وتحت عنوان "«الأهرام» فى جولة ميدانية داخل «سايلو فودز للصناعات الغذائية» بمدينة السادات"، ذكرت الصحيفة أن الدولة تدشن مشروعا جديدا بين الحين والآخر، يدخل فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تنفذها وتعود بالنفع فى المقام الأول على المواطنين، ولكن هذا المشروع يستحق أن نطلق عليه صرحا جديدا من صروح الصناعة فى مجال الغذاء، فهو سيسهم مع مؤسسات الدولة فd تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير السلع للمواطنين.

وأضافت أن مشروع "سايلو فودز للصناعات الغذائية" التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، يعد إضافة قوية فى مرحلته الثانية إلى سلسلة المشروعات القومية الضخمة التى تقوم بها الدولة، تلك الجهود الكبيرة التى تبذلها القوات المسلحة فى جميع مشروعاتها، تأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتؤكد أن مصر ماضية نحو آفاق جديدة للنهوض من خلال توفير آلاف فرص العمل وتخفيف العبء عن كاهل أبناء الوطن.

فى جولة ميدانية، تفقدت "الأهرام" هذا الصرح الكبير، للتعرف على أبرز منتجاته، وهنا يجب الإشارة إلى أن "سايلو فودز للصناعات الغذائية" تعد المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة فى الشرق الأوسط، من حيث كونها الأكثر تكاملا وتجهيزا، وتهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة ويشمل ذلك البسكويت والمكرونة والنودلز والدقيق والمخبوزات والحليب والجبن والحلاوة والشيكولاتة بهدف تلبية مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء اليومية.

وتحت عنوان "وزير التعليم يراجع الاستعدادات النهائية للفصل الدراسى الثانى"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، اجتماعا أمس مع مديرى المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لمناقشة استعدادات «المديريات» للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023-2022، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، فى بداية الاجتماع، ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناء على الأداء بنهاية الفصل الدراسى الثانى من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية.