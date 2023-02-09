أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 9 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر فبراير الجارى. الأقصر يختتم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعاليات الدورة الـ12 للمهرجان بمؤتمر صحفى لإعلان الجوائز، وتوزيعها على الفائزين فى الساعة الخامسة مساءً بالقاعة الكبرى بفندق الإقامة "جولى فيل" بمدينة الأقصر. الإسكندرية تنظم مكتبة الإسكندرية؛ من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية، محاضرة بعنوان "عن المدينة العربية "الإسلامية": بين نشأة العمران وتأريخ المفهوم"، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمبنى المكتبة الرئيسية. القاهرة يستضيف أتيلية القاهرة ندوة للشاعر العراقى منعم فقير والشاعر الدنماركى توماس بوبيرج، فى السادسة مساءً، بحضور عدد من الأدباء المصريين والعرب وتمت دعوة عدد من الشخصيات العامة بالندوة. القاهرة تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح، تقديم مسرحية الأطفال "الملك همام وعصابة الضباع" للمخرج إيهاب مبروك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية. القاهرة يستضيف بيت السنارى، التابع لقطاع التواصل الثقافى، فى تمام السادسة مساءً، حفلا غنائيا وتراثيا للفنان محمد المنفلوطى. الإسكندرية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

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