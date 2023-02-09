الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية تؤثر على طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه يسود، اليوم الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.
وكشفت الأرصاد عن أن الظواهر الجوية اليوم تتمثل فى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لافتة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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