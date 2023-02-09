تحويلات مرورية على طريق الأوتوستراد (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بـ كوبرى الدوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد أمام المجزر الآلى، سيتم الإغلاق الكلى لـ محور الأوتوستراد بالوصلة من شارع الصيانة وحتى كوبرى الأباجية، وتحويل حركة المرور إلى الاتجاه الآخر، بالتناوب مع تنفيذ فواصل لفصل حركة المرور أثناء فترة التنفيذ فقط.

ولفتت إلى أن إجراء هذه التحويلات سيكون اعتبارًا من اليوم الخميس، ولمدة 4 ليالٍ فقط، بدايةً من الساعة 12.5 صباحا، وحتى الساعة 6 صباحا.

وأكدت "مرور القاهرة" قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.