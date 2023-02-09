هل مصر معرضة لحدوث زلازل؟.. البحوث الفلكية تجيب

وخلال اتصال هاتفى مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، أكد "القاضى" أن مصر ليست فى حزام الزلازل مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع أن تدخل ضمن تلك المنطقة.
وقال إن هناك بعض المناطق التى يمكن أن يحدث بها نشاط للزلازل وهى خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، إضافة إلى حدوث الزلازل فى المناطق اليونانية والقبرصية وهذه بعيدة عن مصر، ولكن قد نشعر ببعضها.
وشدد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على ضرورة الفصل بين زلزال تركيا وتوابعه وبين الزلزال الذى حدث فى فلسطين، لافتًا إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين تلك الزلازل.
وأوضح أن توابع زلزال تركيا كانت كبيرة، وكان لها سبب فى تفاقم الأزمة والانهيارات التى حدثت، مضيفًا أن موجات "تسونامى"، تحدث نتيجة حدوث زلازل فى المحيطات والبحار، ولكن من الصعب أن تسبب الزلازل العادية التسونامى.
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