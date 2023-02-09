حكم صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "التنفل بصيام يوم السابع والعشرين من شهر رجبٍ لا مانع منه شرعًا، بل هو من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغَّب فى الإتيان بها وتعظيم شأنها؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَامَ يَومَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْرًا". وهذا الحديث وإن كان فيه ضعفٌ، إلا أنه مما يعمل به فى فضائل الأعمال على ما هو مقرر عند الفقهاء فى مثل ذلك.

وأضافت: "لقد تواردت نصوص جماعة من الفقهاء على استحباب صيام هذا اليوم؛ لما له مِن فضلٍ عظيمٍ وما فيه مِن أحداثٍ كبرى فى تاريخ الأمة الإسلامية، ولكونه من الأيام الفاضلة التى يستحب مواصلة العبادة فيها، ومنها الصيام".

وتابعت: "من هؤلاء: الإمام أبو حنيفة؛ كما نقله عنه الإمام القرافى فى "الذخيرة"، والإمام ابن حبيبٍ وغيرُه؛ كما ذكره العلامة خليل فى "التوضيح"، والإمام الغزالى، والإمام الحطاب، بل نص بعضهم على أنَّ صومه سُنَّةٌ؛ كالعلامة سليمان الجمل فى "حاشيته على شرح منهج الطلاب"، والعلامة شطا الدمياطى فى "إعانة الطالبين".