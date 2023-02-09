الأنبا صليب يرسم 250 شماسا جديدا لإيبارشية المنصورة

جدة - نرمين السيد - صلّى الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوى لإيبارشية المنصورة، اليوم الأربعاء، قداس اليوم الثالث من صوم نينوى فى كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة "مقر مطرانية".





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