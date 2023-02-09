 مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة المقرر طرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالى من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجى، أو كلاهما.





وأوضح مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التى سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الإفريقى الدولى، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة "MTS"، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح. كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، وسيناء للمنجنيز. بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، و"صافى" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.

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