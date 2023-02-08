الأهلي يخسر أمام ريال مدريد بعد أداء مشرف والهلال يكمل مشوار العرب أمام الملكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:30 مساءً - خسر فريق النادي الأهلي من ريال مدريد الأسباني بأربعة أهداف لهدف، بعد أداء مشرف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 65، وضرب الملكي موعدا مع الهلال السعودي في النهائي الذي يكمل مشوار العرب.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فلامنجو البرازيلي السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ، فيما يلعب ريال مدريد مع الهلال السعودي لتحديد المتوّج بلقب كأس العالم للأندية.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل ريال مدريد كلاً من : لونين وكامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو وكروس، تشواميني، مودريتش وفينيسيوس، رودريجو، فالفيردي ، وأدار هذه المباراة طاقم تحكيم من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، وعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور، وفي غرفة حكم الفيديو تواجد الكولومبي نيكولاس جالو وعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.

الشوط الأول

بدأ اللقاء بهدوء من الفريقين وتعامل لاعبي الأهلي بشكل جيد من حماس لاعبي الريال المُبكر ، وفرض كولر المدير الفني للأهلي رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق الأسباني بالشكل الذي أنعدمت فيه الخطورة الأسبانية على مرمى الشناوي مع أول 15 دقيقة.

في المقابل ، إعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة عن طريق إنطلاقات عبد القادر والشحات وشريف وتوغلات أفشة لكنها كانت هجمات بلا خطورة حقيقة.

أول هجمة خطرة للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى محمد شريف كرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع الريال لكنه سدد بغرابة فوق العارضة ،بعدها ضغط الريال مرة ثانية عن طريق مودريتش وكروس ورودريجو.

قاد أحمد عبد القادر أكثر من هجمة من ناحية اليسار وسدد محمد عبد المنعم رأسية قوية مرت أعلى القائم بسنتيمترات، قبل أن يمرر فينيسيوس كرة خطرة من ناحية اليسار.

عاد الريال للسيطرة على مجريات المباراة ووأرتكب محمود متولي خطأ فادح تسبب في هدف الريال الأول حيث أعاد الكرة للاعب الريال فينيسيوس الذي أستغل الخطأ وأودع الكرة في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 42.

بعد الهدف واصل ريال مدريد الضغط باحثاً عن هدف ثانً ، كما لجأ الفريق الأسباني لقدرات لاعبيه الخاصة في التوغل هجوماً لمرمى محمد الشناوي لينتهي هذا الشوط بتقدم الريال بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية هذا الشوط حماسية من جانب الريال الذي بحث عن هدف الأطمئنان مُستغلاً تراجع الأهلي وعدم إيجابيته على المرمى ، وسجل فالفيردي هدف الريال الثاني في الدقيقة 47 من مهارة فردية رائعة.

بعد هدف الريال الثاني ، حاول الأهلي العودة للمباراة بمحاولات ضعيفة من حسين الشحات ومحمد شريف لكنها كانت دون جدوى، وتعرض أحد لاعبي الريال للعرقلة ويُطالب الفريق الأسباني بإحتساب ركلة جزاء له لكن الحكم الأورجوياني يرفض الأمتثال لطلبهم بعد الرجوع لتقنية الفار.

وشارك بيرسي تاو بدلاً من محمد شريف وحمدي فتحي بدلاً من ديانج، وضغط الاهلي مرة أخرى على الريال وأحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسين الشحات في الدقيقة 64 سجل منها على معلول هدف الأهلي الأول.

لاعبو الأهلي واصلوا الضغط على الريال وأهدر أفشة فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرة بعيداً عن الشباك ، وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 75.

اساء بيرسي تاو التعامل مع كرة طويلة وصلته لكنه لم يحكم التصرّف فيها لتضيع فرصة خطرة للأهلي ، وسدد طاهر رأسية خطرة مرت بجوار القائم ،وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم وفينيسيوس .

وأحتسب الحكم ضربة جزاء للريال ضد عمرو السولية في الدقيقة 86 لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة ، وشارك كهربا بدلاً من محمد مجدي أفشة في أخر دقائق من المباراة، وسجل رودريجير الهدف الثالث للريال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وواصل الريال الضغط في اللحظات الأخيرة ليسجل الهدف الرابع عن طريق البديل هاريباس من خطأ محمود متولي لينتهي بعدها اللقاء بفوز الفريق الأسباني بأربعة أهداف لهدف.