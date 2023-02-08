”تعليم القاهرة”: غدًا إعلان نتائج نصف العام الدراسي لأولى وثانية ثانوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:29 مساءً - وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطاباً هاما، لجميع الادارات التعليمية، بضرورة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي العام، صباح غداً الخميس الموافق 9 - 2 - 2023.

تنتهي غد الخميس الإجازة الرسمية لنصف العام لطلاب المدارس لجميع طلاب صفوف النقل فى المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة، والخاصة لغات.

وترصد بوابة دوت الخليج في التقرير التالي، مواعيد بداية الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وكذا بداية الامتحانات سواء لصفوف النقل أو الشهادات العامة، كالاتي:

9 فبراير .. انتهاء إجازة نصف العام الدراسى2023

11فبراير .. بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

16 اسبوعا .. مدة الدراسة بالتيرم الثاني في المدارس

1 يونيو .. انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

6 مايو .. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

27 مايو .. بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

10 يونيو .. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023.