أبزر قرارات مجلس الوزراء اليوم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز القرارات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى، من بينها اعتماد الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، كما وافق على إقامة 100 مشروع تنموى فى 18 محافظة، وإقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول فى 20 محافظة ضمن "حياة كريمة".

وتضمنت القرارات أيضا حصر الأراضى غير المستغلة بالشركات التابعة لـ وزارة الإنتاج الحربى، ومد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة عام، ونقل ملكية أسهم جسور من القابضة للسياحة لهيئة المعارض والمؤتمرات.