ريال مدريد يتقدم على الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول من مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني المقامة حالياً على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

بدأ اللقاء بهدوء من الفريقين وتعامل لاعبي الأهلي بشكل جيد من حماس لاعبي الريال المُبكر ، وفرض كولر المدير الفني للأهلي رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق الأسباني بالشكل الذي أنعدمت فيه الخطورة الأسبانية على مرمى الشناوي مع أول 15 دقيقة.

في المقابل ، إعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة عن طريق إنطلاقات عبد القادر والشحات وشريف وتوغلات أفشة لكنها كانت هجمات بلا خطورة حقيقة.

أول هجمة خطرة للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى محمد شريف كرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع الريال لكنه سدد بغرابة فوق العارضة ،بعدها ضغط الريال مرة ثانية عن طريق مودريتش وكروس ورودريجو.

قاد أحمد عبد القادر أكثر من هجمة من ناحية اليسار وسدد محمد عبد المنعم رأسية قوية مرت أعلى القائم بسنتيمترات، قبل أن يمرر فينيسيوس كرة خطرة من ناحية اليسار.

عاد الريال للسيطرة على مجريات المباراة ووأرتكب محمود متولي خطأ فادح تسبب في هدف الريال الأول حيث أعاد الكرة للاعب الريال فينيسيوس الذي أستغل الخطأ وأودع الكرة في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 42.

بعد الهدف واصل ريال مدريد الضغط باحثاً عن هدف ثانً ، كما لجأ الفريق الأسباني لقدرات لاعبيه الخاصة في التوغل هجوماً لمرمى محمد الشناوي لينتهي هذا الشوط بتقدم الريال بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل ريال مدريد كلاً من : لونين وكامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو وكروس، تشواميني، مودريتش وفينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.

ويدير هذه المباراة طاقم تحكيم من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور، وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.