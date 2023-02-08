الأهلي يصل ملعب مولاي عبد الله لمواجهة ريال مدريد في مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 08:30 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لخوض مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول وبدء عملية الإحماء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.

ويضم تشكيل الأهلي ، للمباراة كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

وألقى المدير الفني للأهلي المحاضرة الفنية الأخيرة على لاعبيه قبل التحرك إلى استاد مولاي عبد الله لخوض مباراته ضد ريال مدريد ، وشرح المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.