الأهلي ضد ريال مدريد.. فينيسيوس يقود تشكيل الملكى فى كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 08:30 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التشكيل الرسمي لمباراته ضد الأهلي المقرر إقامتها في ملعب "المجمع الرياضي مولاي عبد الله" في التاسعة مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في المغرب.وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو.

خط الوسط: كروس، تشواميني، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.

تشكيل ريال مدريد

وشهدت القائمة المعلنة من قبل نادي ريال مدريد غياب 6 لاعبين من القوام الرئيسي هم: "كورتوا، بنزيما، ميليتاو، ميندي، لوكاس فاسكيز، هازارد".

وتأهل النادي الأهلي الى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوكلاند سيتي في الدور الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود ويحقق انتصار صعب أمام سياتل الأمريكي بهدف سجله محمد مجدي أفشة.

ويسعى ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي عبور الأهلي إلي الدور النهائي والتتويج باللقب ويعلم جيداً أنها مهمة ليست سهلة في ظل تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة في الدوري وخسارة السوبر الإسباني في شهر يناير الماضي أمام غريمه اللدود نادي برشلونة.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.