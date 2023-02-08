”البحوث الفلكية”: توابع زلزال سوريا وتركيا مستمرة لمدة شهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 08:29 مساءً - قال الدكتور صلاح الحديدي الأستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن توابع زلزال تركيا وسوريا قد تستمر لمدة شهر آخر.

وعن حدوث زلزال في فلسطين، وعلاقته بما حدث في سوريا وتركيا، أكد الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، أوضح أن أي زلزال سيقع في الظروف الحالية سيتم ربطه بما حدث بسوريا وتركيا؛ وهو أمر عار عن الصحة.

وأكد الحديدي أن هناك عدة عوامل تسبّبت في تفاقم أزمة انهيار المباني بسوريا وتركيا؛ منها مدى قوة الإنشاءات، وتاريخ إقامتها. ولفت إلى أن منطقة جنوب البحر المتوسط مصدر زلزالي، وجنوب العقبة من الأماكن المؤثرة على مصر والأردن بخصوص الزلازل.

وأوضح الأستاذ بقسم الزلازل في معهد الفلك، أن هناك مسافة تصل إلى أكثر من 900 كيلو بين تركيا وفلسطين؛ والزلزال الذي ضرب أنقرة لا يتعدى تأثيره على دولة مثل فلسطين سوى الشعور به فقط؛ وليس إحداث دمار، أو تأثير ملموس.

ولفت صلاح الحديدي إلى أن خليج العقبة والبحر الميت مصدر زلازل قوي مثل ما حدث عام 1995، وأثر على عدة مناطق، وتوابع زلزال سوريا وتركيا مستمرة حتى تنتهي قوتها، وقد تظل لـ شهر.