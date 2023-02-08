رانيا المشاط: الإطار الاستراتيجى الجديد يتكامل مع كافة المبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 وحتى 2027، والمُقرر إطلاقه خلال مارس 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية، باتخاذ الخطوات التنفيذية للانتهاء من الإطار.





وأوضحت "المشاط" أنه تم إطلاق "خارطة طريق إعداد الإطار الجديد" فى مايو 2021، والتى مثلت انطلاقة نحو مشاورات مستمرة ومُوسعة ضمت أكثر من 30 جهة وطنية بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة فى مصر والوكالات والبرامج التابعة لها، إلى جانب كافة الأطراف ذات الصلة، من مراكز الفكر والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والنقابات وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن عملية المشاورات تضمنت تحديد الأولويات الاستراتيجية، ورصد أهم الملاحظات من مختلف الجهات، فضلًا عن عقد العديد من ورش العمل واللقاءات التشاورية للوصول لمحاور الإطار الاستراتيجى الجديد، مؤكدة أن الإطار الجديد حرص على تلبية الأولويات الوطنية، مُتمثلة فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" ومحاوره الخمسة المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية، وتطوير رأس المال البشرى والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومى وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وتحسين المستوى المعيشى للمواطن المصرى.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة يتكامل مع كافة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، ورؤية مصر 2030، ووثيقة حقوق الإنسان، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الإطار يتسم بالتكامل أيضًا مع الاستراتيجيات القطرية الأخرى التى تعمل الوزارة على إعدادها مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل ويعظم الفائدة من جهود التعاون الإنمائى المُنفذة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت "المشاط" أنه فى ضوء الاستعدادات للتوقيع على الإطار الجديد، الذى يمثل مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، سيتم، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة فى مصر، تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة على أرض الواقع فى محافظات: الإسكندرية، ودمياط، والمنيا، وأسوان، والتى تمثل نموذجًا واقعيًا للمشروعات التى تضع فى اعتبارها المواطن كأولوية أولى بهدف تحسين مستوى معيشته، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، ومن بينها مشروع وحدات الرعاية الصحية، وبرنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش SAIL، ومشروع التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الاستثمار فى رأس المال البشرى فى صعيد مصر، إلى جانب جهود رفع كفاءة متحف النوبة، وإنشاء مراكز التعلم المجتمعية، وغيرها من نماذج المشروعات فى مختلف مجالات التنمية.