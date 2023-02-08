نقص الأدوية أزمة جديدة تواجه أوروبا (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - تعانى الصيدليات والمستشفيات فى ألمانيا وبريطانيا، من نقص فى بعض الأدوية، لكن الوضع ساء منذ الصيف الماضى ويؤكد القطاع أن الوضع لم يكن حرجًا كما هو الآن، هو ما آثار قلقا لدى المواطنين فى ظل انتشار الفيروسات والأمراض التى تهدد القارة العجوز.





ويوضح الفيديو جراف التالى تفاصيل الأزمة: يؤثر النقص بشكل أساسى على أدوية الأطفال، مثل الأدوية الخافضة للحرارة على شكل شراب أو تحميلة، ولكن هناك أيضًا نقص فى المضادات الحيوية وحتى الأدوية الموصوفة لمرضى السرطان.

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