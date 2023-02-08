طفرة فى التأمين الصحى بأسوان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - طفرة كبيرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، فى ظل ما تشهده الصروح الطبية المختلفة من نقلة كبيرة فى القطاع الطبى بصعيد مصر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.





ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل الطفرة فى منظومة التأمين الصحى بأسوان:

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيستفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، بعد الطفرة غير المسبوقة بإنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية.

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