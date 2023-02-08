عاجل- مدبولى: الدولة حريصة على دعم قطاع الصناعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" فى كلمته بالمؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أنَّ الحكومة ستعلن قريبًا عن سعر ضمان لعدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ضمن التوسع فى تطبيق منظومة الزراعة.

وأشار إلى أنه الحكومة طرحت 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا.