عاجل- مدبولى: حريصون على دعم الصادرات لتقليل حجم الفجوة الدولارية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أنَّ الدولة حريصة على تذليل جميع المصاعب أمام قطاعى الزراعة والصناعة للخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات. وأعلن رئيس الوزراء طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. وتابع: "نستهدف 25 % من تلك الشركات ينتهى خلال 6 شهور، وهذا شئ مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة".

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