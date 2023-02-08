كولر ودافيد الابا.. المدرب والتلميذ فى أول مواجهة بعد التعاون فى منتخب النمسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 06:34 مساءً - تشهد مواجهة النادى الأهلى مع نظيره ريال مدريد الإسباني، المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، مواجهة خاصة بين النمساوى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر، وديفيد ألابا نجم دفاع الفريق الملكي، بعد أن عملا سويا فى المنتخب النمساوي.

ويرتبط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى مع ديفيد ألابا بعلاقة قوية حيث تولى المدرب السويسري، قيادة المنتخب النمساوي في نوفمبر 2011 واستمر معه حتى أكتوبر 201، حيث لعب نجم الملكي مع منتخب بلاده منذ عام 2009، وهو أصغر لاعب يرتدي قميص المنتخب عبر تاريخه بعمر17 عاما فقط.

وتحول ألابا إلى ركيزة أساسية في تشكيلة منتخب النمسا وهو في الـ 19 من عمره تحت قيادة مارسيل كولر الذي خاض 54 مباراة كمدير فني للمنتخب النمساوي.

وشهدت فترة تدريب كولر لمنتخب النمسا حصول ألابا على شارة قيادة منتخب بلاده للمرة الأولى.

وارتدى ألابا شارة قيادة النمسا عام 2017 في مباراة مولدوفا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، بعد غياب قائد الفريق جوليان باومجارتنر عن اللقاء الذي انتهى بفوز النمسا بنتيجة 2-0.

ورحل كولر عن تدريب منتخب النمسا بعد الفشل في التأهل لمونديال روسيا 2018، واستمر ألابا ليصبح قائدا لمنتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.