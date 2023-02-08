حالة الطقس غدا الخميس 9/2/2023.. شديد البرودة ليلاً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 06:33 مساءً - حالة الطقس غدا الخميس على كافة الأنحاء, كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، حيث يكون بارد في الصباح الباكر، بينما يكون مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، وتسود أجواء شتوية شديدة البرودة خلال فترة الليل وخاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

أحوال الطقس

تشهد أحوال الطقس تكون سحب على شمال البلاد، يحجب أشعة الشمس ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على بعض المناطق، من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي.

التقلبات الجوية

تتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء كالتالي:

- العظمى الصغرى على القاهرة 17 10 درجة.

- العظمى الصغرى على العاصمة الادارية 17 09 درجة.

- العظمى الصغرى على 6 اكتوبر 17 08 درجة.

- العظمى الصغرى على بنهــــا 18 10 درجة.

- العظمى الصغرى على دمنهور 17 10 درجة.

- العظمى الصغرى على وادى النطرون 18 09 درجة.

- العظمى الصغرى على كفر الشيخ 17 10 درجة.

- العظمى الصغرى على المنصورة 17 10 درجة.

- العظمى الصغرى على الزقازيق 18 10 درجة.

- العظمى الصغرى على شبين الكوم 17 09 درجة.

- العظمى الصغرى على طنطا 17 09 درجة.

- العظمى الصغرى على دمياط 17 10 درجة.

- العظمى الصغرى على بورسعيد 17 09 درجة.

- العظمى الصغرى على الإسماعيلية 18 09 درجة.

حالة الطقس

- العظمى الصغرى على السويس 17 09 درجة.

- العظمى الصغرى على العريش 17 09 درجة.

- العظمى الصغرى على رفح 16 08 درجة.

- العظمى الصغرى على رأس سدر 16 10 درجة.

- العظمى الصغرى على نخل 14 02 درجة.

- العظمى الصغرى على كاترين 10 01- درجة.

- العظمى الصغرى على الطور 20 10 درجة.

- العظمى الصغرى على طابا 17 10 درجة.

- العظمى الصغرى على شرم الشيخ 23 13 درجة.

- العظمى الصغرى على الاسكندرية 16 10 درجة.

- العظمى الصغرى على العلمين الجديدة 15 09 درجة.

- العظمى الصغرى على مطروح 15 08 درجة.

- العظمى الصغرى على السلوم 15 07 درجة.

- العظمى الصغرى على سيوة 17 03 درجة.

- العظمى الصغرى على رأس غارب 22 11 درجة.

- العظمى الصغرى على الغردقة 21 10 درجة.

- العظمى الصغرى على سفاجا 22 11 درجة.

- العظمى الصغرى على مرسى علم 23 12 درجة.

- العظمى الصغرى على شلاتين 24 13 درجة.

- العظمى الصغرى على حلايب 22 14 درجة.

- العظمى الصغرى على أبو رماد 23 14 درجة.

- العظمى الصغرى على رأس حدربة 23 15 درجة.

- العظمى الصغرى على الفيوم 18 07 درجة.

- العظمى الصغرى على بني سويف 18 06 درجة.

- العظمى الصغرى على المنيا 19 05 درجة.

- العظمى الصغرى على أسيوط 19 05 درجة.

- العظمى الصغرى على سوهاج 17 05 درجة.

- العظمى الصغرى على قنا 22 08 درجة.

- العظمى الصغرى على الأقصر 23 08 درجة.

- العظمى الصغرى على أسوان 24 10 درجة.