عاجل- مدبولى: طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصرى بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين فى ظل امتداد تداعيات الأزمة "الروسية - الأوكرانية".





وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الأربعاء، أنَّ الدولة المصرية وضعت سيناريوهات مختلفة فى ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، كما تم طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطًا اقتصاديًا.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أنَّ المستثمر يدخل السوق المصرى كنسبة رأس مال بهدف تعظيم أسلوب الشركة.

وأوضح "مدبولى" أن جميع الشركات تطرح لأول مرة فى البورصة بينهم شركتين تابعين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشيرًا إلى أننا نستهدف 25% يتم الانتهاء منهم خلال 6 أشهر بالتنسيق مع بنوك الاستثمار، لأن الإجراءات الخاصة تحتاج توقيتات زمنية تصل إلى عام.

وأكد أنه مرشح طرح شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز القطاعات المطروحة البترول والتأمين وتعد خطوة جدية تؤكد تنفيذ سياسة "ملكية الدولة".

وذكر أن المرحلة المقبلة سيتم دعم قطاعى الزراعة والصناعة من أجل تقليل الفجوة الدولارية.